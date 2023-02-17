Семье погибшего в «спецоперации» жителя Тувы Ондара Бадыя подарили мешок пельменей. Об этом сообщил историко-краеведческий филиал Национального музея Тувы в селе Алдан-Маадыр во «ВКонтакте».

«В преддверии национального праздника тувинцев — встречи Нового года по восточному лунному календарю — Шагаа коллектив Историко-краеведческого филиала НМ РТ принял участие в акции „Лепи добро“, подарили национальное угощение двум семьям сумона Алдан-Маадыр — Ондар В. Д., многодетной семье Ондар А. А., — говорится в сообщении. — Ондар Валентина Доржуевна — мать троих сыновей, ветеран труда, многие годы проработала социальным работником в администрации села Алдан-Маадыр. Ее младший сын Ондар Бадый Хеймер-оолович — участник специальной военной операции на Украине, героически погиб [в спецоперации]».