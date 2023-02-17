Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году – с 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, лишь до 1%. Об этом говорится в отчете новом ЕБРР Региональные экономические перспективы, обнародованном в четверг, 16 февраля.

По мнению аналитиков ЕБРР, в 2023 году, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года.

В то же время экономика Украины по-прежнему будет сильно зависеть от соображений военного времени.

«Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным», – добавили в ЕБР и спрогнозировали, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.

В целом, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки, на 2023 год до 2,1% из ожидаемых в сентябре прошлого года 3%. В 2024 году темпы роста экономики должны ускориться до 3,3%.