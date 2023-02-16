По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

До сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 729 (38 за последние сутки) человек.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.