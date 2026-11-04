Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха».

Государственной комиссии по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха поручено в целях обеспечения системных и скоординированных мер по предотвращению загрязнения и улучшению качества атмосферного воздуха разработать и представить президенту Азербайджана до 1 ноября 2027 года проект «Национального плана действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике на 2028–2035 годы».