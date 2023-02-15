Директора департаментов консульской службы МИД Ирана и Казахстана Алиреза Махмуди и Бауыржан Акатаев довольны введением 14-дневного безвизового режима гражданам двух стран и подчеркнули необходимость расширения отношений и прямых рейсов между Тегераном и Астаной. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В конце заседания директора департаментов консульской службы МИД Ирана и Казахстана подписали меморандум о консульском сотрудничестве.

Напомним, Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами ввел безвизовый режим для граждан Казахстана. С июля прошлого года также 14-дневный безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и КНР был введён в Казахстане.