Министры иностранных дел Ирана и Китая наряду с визитом президента ИРИ Эбрахима Раиси в Пекин обменялись мнениями по укреплению и расширению сотрудничества между двумя странами, сообщает сегодня иранское агентство IRNA.

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Пекине во вторник заявил: «Плодотворные переговоры, проведенные главами двух государств, привели к широкому и важному консенсусу, предоставили важные стратегические ориентиры и придали сильный импульс развитию двусторонних отношений».

Китай готов работать с Ираном над углублением практического сотрудничества, укреплением контактов между людьми, реализацией последнего консенсуса, достигнутого главами двух государств, и добиваться нового прогресса в китайско-иранском всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По словам министра, обе стороны должны укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных вопросах, прилагать совместные усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также защищать общие интересы развивающихся стран.

«Иран придает большое значение развитию отношений с Китаем», — заявил Амир Абдоллахиян, добавив, что Иран готов работать с Китаем над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и над обеспечением того, чтобы комплексный план сотрудничества двух стран достиг больших результатов.

«Китай поддерживает Иран за защиту своих законных прав и интересов, и будет содействовать политическому и дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы, призвав другие заинтересованные стороны предпринять активные усилия для достижения этой цели», — заявил китайский министр.