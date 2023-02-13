Значение Мингячевирской электростанции вновь стало очевидным во время Второй Карабахской войны.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что в то время Армения, терпящая поражение на поле боя, подвергала обстрелам и гражданские объекты Азербайджана, в том числе и Мингячевирскую электростанцию, которая была обстреляна ракетами дальнего радиуса действия.

«Многие из этих ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны Азербайджана, а некоторые не попали в цель. То есть, Армения, терпящая поражение на поле боя, хотела вывести из строя главный центр электрического потенциала Азербайджана. Но она не смогла добиться этого», — подчеркнул Ильхам Алиев.