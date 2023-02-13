Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что под руководством и по инициативе великого лидера в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции. «Открытие первого блока крупной станции состоялось в 1981 году при личном участии Гейдара Алиева», — добавил президент.