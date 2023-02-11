Нынешних европейских лидеров ожидает плачевный исход. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе. Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с «европейскими боссами»», — отметил он.

Вместе с тем «в Украине гибнут сотни мобилизованных граждан, которых насильно привлекли к защите интересов власти». По словам Медведева, нынешние европейские лидеры являются «дилетантам и русофобами», а апогеем «цирка уродов» стал визит «зеленой засаленной майки» к британскому монарху.

В своем Telegram-канале он добавил, что у Европы есть две проблемы: непомерное удорожание жизни и национальное унижение.