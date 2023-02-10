Власти Швейцарии приняли решение отказать Испании на запрос о передаче швейцарских зенитных орудий Украине, сообщает Reuters. По информация агентства, правительство Берна уведомило Мадрид о своем решении.

Как отмечается, испанская сторона попросила Швейцарию дать разрешение на реэкспорт соответствующих вооружений Украине еще в январе. Речь идет о двух зенитных орудиях калибра 35-мм.

При этом Швейцария уже наложила вето на схожие запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства на помощь Киеву.