Правительство Молдовы вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей ушло в отставку. Это решение принято после консультаций с президентом страны Майей Санду, сообщила Гаврилица в пятницу, 10 февраля. Об этом пишут мировые СМИ.

«После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС», — заявила она.

Гаврилица призналась, что за время своей работы правительство «столкнулось с энергетическим шантажом».

«Они думали, что мы сдадимся и поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы работали в режиме непрерывного кризиса», — подчеркнула Гаврилица.

Майя Санду поблагодарила премьер-министра «за огромную жертву и усилия», тоже отметив, что Гаврилица возглавила правительство в период кризисов.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой. У нас стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства», — написала президент Молдовы.

Согласно закону, указ об отставке правительства должен подписать глава государства, а кабинет министров продолжит исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства. Кандидатуру нового премьера президент должен выдвинуть на утверждение в парламенте, где большинство занимает правящая партия «Действие и солидарность».