Крупная подземная база ВВС Ирана введена в строй во вторник. Самолеты там располагаются в туннелях на значительной глубине, а сам объект находится в гористой местности, сообщает агентство ISNA.

База предназначена для самолетов с крылатыми ракетами большой дальности.

База «Агаб-44» («Орел-44») , на открытии которой присутствовали начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и главнокомандующий Сухопутными войсками Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави, может принимать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков ВВС страны, указывает агентство. Она снабжена командным пунктом, ангарами, навигационным и аэродромным оборудованием, хранилищами топлива.

Это одна из авиабаз ВВС, построенных в последние годы в различных регионах страны в соответствии с оперативными потребностями этих сил и с учетом принципов пассивной защиты.