Иранские «танкеры-призраки», помогающие Тегерану обходить американские санкции, переключились на перевозки российской нефти после вступления в силу потолка цен, пишет Financial Times.

Перевозчики управляют такими кораблями через секретные офшорные структуры, что позволяет уклоняться от западных ограничений, и эти подставные компании постоянно меняются, объясняют аналитик Kpler Мэтью Райт и начальник штаба американской правозащитной организации «Объединение против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran, UANI) Клэр Юнгман.

Как установила FT, за последние два месяца минимум 16 судов-«призраков» начали перевозить российскую сырую нефть. С начала украинского конфликта и до начала действия потолка цен на российский маршрут перешли всего девять таких судов. В ноябре объем нефти из РФ, перевезенной иранской флотилией, составлял менее трех миллионов баррелей, а по итогам января резко вырос до более девяти миллионов баррелей.

По словам судовых брокеров и аналитиков, Россия переманила владельцев и операторов танкеров, которые раньше занимались доставкой иранской нефти, высокими ставками фрахта. Премия к обычным рыночным ставкам составляет как минимум 50 процентов, а в некоторых случаях может достигать более 100 процентов.