Исполнительная власть города Баку обратилась к населению в связи с прогнозируемой погодой.

В обращении говорится, что в связи с непогодой, ожидаемой со второй половины дня 8 февраля и до 9 февраля на территории страны, ИВ Баку обращается к жителям столицы с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

В связи с ожидаемым сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, не стоять и не парковать автомобили под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

«Сообщаем, что в связи с погодными условиями коммунальные структуры исполнительной власти города Баку и соответствующие органы будут работать в особом, усиленном режиме», — сообщили в ИВ Баку.