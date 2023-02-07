Около половины представителей Республиканской партии в конгрессе США выступают за передачу части Украины России ради окончания войны. Об этом 6 февраля написала газета The Washington Post со ссылкой на опрос Института Гэллапа.

«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта», — говорится в сообщении.

С этим согласился 41% республиканцев.

Как отмечается в статье, более половины республиканцев считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева, и выступают против поставки вооружений Украине.

«Мы должны прекратить финансировать украинскую армию — и точка», — приводит The Washington Post слова конгрессменов.