Израиль и Франция максимально сблизили свои позиции по вопросу противодействия Ирану.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам визита в Париж, где он ранее на текущей неделе встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Сегодня утром я вернулся после важного дипломатического визита во Францию. Я встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Должен сказать, что в фокусе нашей продолжительной беседы была наша общая позиция — противостоять иранским усилиям, направленным на получение ядерного оружия и ядерного арсенала. Наши позиции никогда не сходились ближе, насколько я могу вспомнить за последнее время», — сказал Нетаньяху на еженедельном заседании израильского кабмина.