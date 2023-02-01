Французский спецназ захватил судно с оружием и боеприпасами, которое поставлялось Ираном для хуситов в Йемене. Об этом пишет The Wall Street Journal.

15 января французский военный корабль остановил у берегов Йемена судно, которое подозревалось в контрабанде оружия. На борту французы обнаружили более 3000 штурмовых винтовок, полмиллиона патронов и 20 противотанковых управляемых ракет.

«Операция, которая координировалась с военными США, является результатом более активной роли Франции в борьбе с контрабандой оружия на Ближнем Востоке», — пишет газета.

По данным американских военных, за последние два месяца по пути в Йемен было перехвачено более 5000 единиц оружия и 1,6 млн единиц боеприпасов.