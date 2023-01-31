Тиражируется неофициальная информация о теракте в посольстве Азербайджана в Иране.

В Службе государственной безопасности Азербайджана продолжается расследование уголовного дела о террористическом акте, совершенном в посольстве Азербайджана в Иране, сообщили в СГБ Азербайджана.

«Распространение не уточненной и не ссылающейся на официальные источники информации о расследовании данного инцидента вводит людей в заблуждение, способствует распространению слухов среди населения, препятствуя таким образом проведению расследования. Просим СМИ не допускать распространение информации в связи с событиями в Иране без ссылок на государственные органы», — говорится в сообщении СГБ Азербайджана.