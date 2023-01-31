Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это могло бы произойти, пишет издание Times of Israel.

Отмечается, что в израильских органах безопасности проводят встречи для обсуждения вероятности удара Ирана на территории других стран. Как сообщила телерадиокомпания КАН, в Тель-Авиве также опасаются, что целью Тегерана могут стать израильские туристы, официальные лица и посольства.