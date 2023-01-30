Трансадриатический газопровод (TAP) объявил о начале работ по расширению газопровода после подведения итогов первого этапа обязывающих предложений со стороны заинтересованных компаний.

После завершения первого этапа обязывающих предложения в рамках рыночного тестирования, проведенного в 2021 году, предполагается расширение мощностей ТАР на 1,2 миллиарда кубометров в год по долгосрочным контрактам, которые будут действовать с 2026 года.

Первоначальная мощность TAP может быть поэтапно увеличена, чтобы в конечном итоге быть удвоенной до не менее 20 млрд куб. метров в год.

Второй этап обязывающих предложений по рыночному тестированию будет осуществляться в течение 2023 года, и заинтересованные стороны могут подать свои заявки.