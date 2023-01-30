Правительство США не исключает военных действий против Ирана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует немецкое издание Welt.

Во время поездки на Ближний Восток Блинкен заявил журналистам, что «все варианты остаются на столе» в вопросе по недопущению ядерного вооружения Ирана, пишет Welt.

На уточняющий вопрос, включает ли ответ госсекретаря «военный вариант», он повторил: «Все варианты на столе».

При этом Блинкен подчеркнул, что предпочитает дипломатический путь.

«Иран имел шанс вернуться к международной ядерной сделке, но отверг его», – добавил он.