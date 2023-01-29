Атаку дронов на объект в иранском городе Исфахан провел Израиль, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на «официальных лиц США и людей, знакомых с операцией».

«Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана», — пишет авторитетное американское издание.

Далее оно уточняет, что по информации Ирана, был атакован завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который был подвергнут санкциям США за свою деятельность (работа над иранской программой баллистических ракет).