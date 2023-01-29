Минувшей ночью 3 человека погибли и 816 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в районе Хой на северо-западе Ирана.

Об этом в своем заявлении журналистам заявил губернатор иранской провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамеден.

По словам М.Мотамедена, 60 раненых находятся на лечении в больницах района Хой, а 64 — в больницах Салмасского района. Остальным раненым оказали помощь и отправили домой.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от района Хой. Очаг залегал на глубине 15 км.