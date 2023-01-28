«Ожидания Турция от Ирана заключаются в том, чтобы было установлено, кто стоит за нападением на посольство в Тегеране, и чтобы эта информация была передана Азербайджану».

Об этом в ответ на вопрос журналистов сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает АПА.

Он отметил, что в последнее время против дипломатических представительств Азербайджана был совершен ряд террористических актов.

«В Париже было два нападения. Аналогично было нападение в Ливане. Это теракты радикальных армян. Также радикальная группировка ворвалась в посольство Азербайджана в Лондоне, и последний теракт против посольства Азербайджана в Иране. Мы всегда говорим, что Азербайджан никогда и нигде не одинок», — подчеркнул турецкий министр.