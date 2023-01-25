Украинские военные полностью оставили город Соледар Донецкой области, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны», — заявил он.

По его словам, защитники Соледара сотворили настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 — 5 раз, мощно держали свои позиции. «Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах», — подчеркнул он.