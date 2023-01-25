Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию телеканала CNN о том, что власти России собираются мобилизовать еще 200 тысяч человек, пишет ТАСС.

Как отмечает государственное агентство, у Пескова спросили, является ли материал CNN «настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему». Представитель Кремля ответил: «Да. Является».

CNN сообщил 24 января, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность провести еще одну волну мобилизации и призвать в армию до 200 тысяч человек. Об этом телеканалу сообщили американские и западные чиновники, знакомые с данными разведки. Источники предположили, что новая волна мобилизации будет «более тихой».

Высокопоставленный сотрудник западной разведки сообщил CNN, что Путин еще не принял окончательное решение о проведении нового этапа мобилизации, потому что «он почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями».