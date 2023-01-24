Председательство в Организации экономического сотрудничества перешло к Азербайджану.
Сегодня на заседании глав МИД стран-членов организации в Ташкенте председательство было официально передано Азербайджану.
Обнародованы приоритеты Азербайджана в рамках председательства страны в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Азербайджан в 2023 году в период председательства в ОЭС проведет ряд встреч на высоком уровне в сферах экономики, энергетики, транспорта, таможни, пограничных пропускных пунктов, юстиции, туризма и здравоохранения.
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