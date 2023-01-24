НАТО приступило к танковым учениям Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смырдан в уезд Галац на востоке Румынии. В них примут участие практически 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны в понедельник, 23 января.

Военные учения будут проходить на протяжении 23-27 января.

«Главная цель учений — формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задачи по фиктивному сценарию в рамках операции НАТО «Коллективная оборона»…, проводимой на юго-восточном фланге альянса», — сказано в сообщении.

Во время учений, экипажи танков Leclerc — главной ударной силы соединения — проведут боевые стрельбы.