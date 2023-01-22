Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье посетит столицу Ирана Тегеран с официальным визитом, который продлится два дня, сообщает пресс-служба Госдумы.

Спикер прибудет в исламскую республику во главе делегации парламентариев.»22-23 января делегация Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран», — отмечается в сообщении. Уточняется, что в состав делегации вошли главы профильных комитетов Госдумы.

В ходе визита в понедельник запланировано третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. «В повестке заседания — законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму», — уточняют в пресс-службе палаты. Предыдущее заседание комиссии прошло в январе 2020 года.

Также в ходе визита запланированы переговоры Вячеслава Володина с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Парламентарии намерены обсудить развитие межпарламентских отношений России и Ирана.