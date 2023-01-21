Патриарх Кирилл потребовал от священнослужителей «мобилизовать» российских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для оккупантов, воюющих в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы РПЦ на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.

«И если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», — заявил он.

По словам главы РПЦ он знает, что «многое уже делается», но считает, что, «еще недостаточно».