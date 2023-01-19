Сотрудники полиции задержали 4 членов организованной преступной группы, занимающихся продажей и незаконным оборотом наркотических средств на территории страны.

Согласно информации МВД, задержаны временно проживающие в Баку граждане Ирана, о которых говорится, что они являются студентами Медицинского университета – Ата Малеки, его брат Пуйя, а также их родственники Али Малеки и Шишен Малеки.

При осмотре у них и в проживаемой ими квартире были обнаружены около 1 кг различных наркотических средств, крупные суммы денег от продажи наркотиков и электронные весы.

Кроме них был задержан и Гейбат Гасанов, который вместе с ними сбывал наркотики. У него было найдено и изъято более 2 кг марихуаны

Члены группы по указанию соотечественников, которых звали «Араз» и «Хусейн», личность которых устанавливается следствием, организовали онлайн-продажу и незаконный оборот наркосредств в Баку и других регионах страны. С этой целью они создали сеть, и и под различными обещаниями привлекли в нее молодых наркокурьеров.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, а их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

