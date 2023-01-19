Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние дни у него не было переговоров с Путиным. Об этом он сообщил изданию El Pais.

Он добавил, что выступает за сохранение диалога с Россией. По словам Макрона, он много разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, но в последнее время переговоров не проходило.

По его мнению, катализатором конфликта в Украине стал кризис, который переживает российская модель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая длительность разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным с декабря составила 100 часов.