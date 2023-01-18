Пентагон, по предварительным данным, отправляет Украине 155-миллиметровые снаряды, которые базируются на складах армии Израиля.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, Соединенные Штаты поставляют Украине оружие с американских складов, которое создавалось еще в 1970-х годах после арабо-израильского конфликта.

В прошлом году, как уточняется, между Вашингтоном и Иерусалимом заключено соглашение о поставках Киеву 300 тыс. снарядов 155 калибра, подчеркнули в NYT.

Также отмечается, что около половины снарядов сейчас передали в Европу. Собеседник СМИ добавил, что американская сторона пообещала в будущем восполнить запасы на складах в Израиле.