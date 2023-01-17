Иран планирует отправить в Украину 150 боевиков «Хезбаллы» из Ливии, чтобы они управляли иранскими беспилотниками. Об этом сообщает Abu Ali Express, ссылаясь на источники.

Как утверждают в издании, в декабре 2022 года боевиков «Хезбаллы» собирали в офицерском клубе в Димасе — это недалеко от границы с Ливаном для обсуждения отправки бойцов. Иранские дроны-камикадзе используются разными вооруженными группировками, включая ливийскую «Хезбаллу».

Конкретные сроки, когда наемников отправят в Украину, не называют.