Пропускная способность трубопровода, транспортирующего природный газ из Азербайджана в Турцию, будет увеличена вдвое в предстоящий период, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на заседании совместной турецко-венгерской экономической комиссии в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

Он отметил, что Турция предпринимает важные шаги на пути к превращению в энергетический хаб, передает «Анадолу»,

«Подготовка к строительству нового терминала в турецкой Фракии близится к завершению. Отсюда в страну начнет поступать природный газ. Недавно мы обнаружили новое крупное газовое месторождение в Черном море. Мы продолжим делиться своим потенциалом, силой с дружественными и союзными странами. Мы также будем поддерживать тесные отношения с Венгрией».