В Масаллы учащаяся бросилась с 3-го этажа школы.

Инцидент произошел в школе № 1 города Масаллы, передает АПА.

В Масаллинском региональном управлении образования сообщили, что 16 января 2023 года около 13:00 ученица IX класса средней школы № 1 Меликзаде Фируза Мелик гызы бросилась с 3-го этажа школы.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила подростка в больницу.

Сообщается, что ее состояние стабильное. Ведется расследование, будет предоставлена дополнительная информация.