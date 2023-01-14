Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Решение принял художественный руководитель театра Константин Хабенский. По данным издания, причиной увольнения стали критические высказывания Назарова на тему специальной военной операции на Украине.

Газета отмечает, что Хабенский пытался поговорить с Назаровым и решить проблему, однако после просмотра интервью, в котором артист критикует Россию, все-таки решил его уволить.

Сам Назаров информацию об увольнении не подтвердил. «Ничего официального я из театра не получал», — сказал он телеканалу RTVI.

Ранее стало известно, что театр в Нижнем Тагиле отменил премьеру спектакля «Корень любви», в котором Назаров должен был исполнить главную роль. Организаторы заявили, что поводом для отмены постановки стало недовольство жителей города высказываниями актера по поводу спецоперации и мобилизации.

Дмитрий Назаров — российский актер театра и кино, народный артист России. Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Одна из самых известных его ролей — шеф-повар Виктор Баринов в сериале «Кухня».