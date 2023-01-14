Россия, Турция и Иран в феврале проведут встречу в Москве для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру, призванную предотвратить мировой продовольственный кризис.

Встреча с участием официальных лиц из России, Турции и Ирана, а также соответствующих организаций и крупных российских экспортеров и иранских и турецких импортеров пройдет 10 февраля, стороны обсудят решения по справедливому распределению зерна по всему миру, — передает иранское информационное агентство ИРНА.

В ходе встречи также будут обсуждены нынешние проблемы и препятствия в поставках зерна, включая банковско-финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Цель встречи — наладить прямой диалог между экспортерами и импортерами зерна и сельскохозяйственной продукции для облегчения транзита российской сельскохозяйственной продукции в другие страны через Турцию и Иран.