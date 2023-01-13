Переговоры между региональными соперниками Ираном и Саудовской Аравией продолжаются и могут в конечном итоге восстановить дипломатические отношения, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана.

Хоссейн Абдоллахиян сообщил журналистам в Бейруте в пятницу, что он встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом во время конференции в Иордании в прошлом месяце, на которой присутствовали официальные лица Ближнего Востока и Европы. Встреча между Абдоллахияном и принцем Фейсалом стала встречей на высшем уровне между двумя странами с тех пор, как они разорвали отношения семь лет назад.