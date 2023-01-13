Заявления Минобороны РФ о взятии Соледара не соответствуют действительности, в городе идут бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сообщил он.
Заявления Минобороны РФ о взятии Соледара не соответствуют действительности, в городе идут бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сообщил он.
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