Заявления Минобороны РФ о взятии Соледара не соответствуют действительности, в городе идут бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сообщил он.