Минобороны России объявило о взятии Соледара. В сообщении Минобороны говорится, что взятие Соледара, который «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий», завершено вечером 12 января.

Кроме того, как добавили в Минобороны, установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте, после чего «заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска».

Утром 13 января замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ночь в Соледаре «была горячей», бои продолжались. По ее словам, российские войска бросили почти все силы на донецкое направление, но украинские бойцы держали оборону.