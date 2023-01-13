Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью рассказал, что его концерт у Бранденбургских ворот в Берлине собрал 12 миллионов. Все эти деньги он направил на помощь ВСУ.

Музыкант заявил, что в его окружении нет людей, которые поддерживали бы войну. Тех, кто придерживается противоположного мнения, он назвал «психически больными фашистами». Исполнитель посетовал, что такие, к сожалению, имеют власть.

Борис Гребенщиков также подчеркнул, что весь мир «стоит в сторонке и нервно курит», пока в Украине продолжается война.