Российские войска продолжают наступать в районе Соледара Донецкой области. Они стараются прорвать украинскую оборону и захватить город. Об этом говорится в сообщении замминистра обороны Украины Анны Маляр.

«Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага — прорвать оборону наших войск и захватить город», — написала она.

При этом россияне не оставляют попыток окружить Бахмут. Для этого они используют отряды «вагнеровцев» и регулярных войск.

Несмотря на попытки врага, украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят захватчикам многочисленные потери.