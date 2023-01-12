МИД Турции потребовал освобождения пятерых крымских татар, осужденных в Крыму на 13 лет.

В письменном заявлении министерства говорится: «Мы обеспокоены приговором к 13 годам лишения свободы крымским татарам Джемилю Гафарову, Сервету Газиеву, Эрфану Османову, Алиму Каримову и Сейрану Муртазы, объявленным сегодня».

В заявлении подтверждается поддержка Турцией права крымских татар на свободное и безопасное проживание на своей родине.

«Рассчитываем, что будут предприняты необходимые шаги для того, чтобы все крымские татары, находящиеся в заключении в Крыму по политическим мотивам, в том числе вице-президент Милли Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джалал, Асан Ахметов и Азиз Ахметов, которые были осужденные аналогичным образом, смогут как можно обретут свободу и вернутся в свои семьи», — говорится в заявлении МИД Турции.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппар сделала по этому поводу заявление в социальной сети Twitter.

В своем посте она отметила , что «марионеточный российский суд» без права на последнее слово по политическим мотивам «засудил» на 13 лет Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртазу.