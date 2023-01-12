Российско-иранское сотрудничество в военной сфере продолжается в мирном, устойчивом и конструктивном ключе в рамках общих интересов.

Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Известия».

«Взаимодействие между двумя странами в рамках общих интересов во всех областях, включая военное сотрудничество, возникло давно и продолжается в конструктивном и устойчивом и, конечно, мирном ключе. Стороны заинтересованы в расширении отношений в рамках общепринятых международных правил», — сказал он.

Комментируя обвинения в поставках России иранских беспилотников для использования в Украине, Джалали подчеркнул, что позиция Тегерана неоднократно излагалась главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Группа в составе иранских и украинских специалистов провела специальные заседания по этому вопросу», — указал он.

Посол добавил, что Тегеран призывает Киев и Москву к диалогу и окончанию конфликта. Он напомнил, что Иран неоднократно заявлял о готовности оказывать содействие в посредничестве. При этом, по его словам, корень кризиса в Украине «кроется в подстрекательских действиях НАТО и Запада».

«Однако мы не считаем [военную конфронтацию] путем для урегулирования. Поэтому установление перемирия и концентрация на пути политического и демократического решения необходима», — резюмировал дипломат.