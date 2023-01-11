Государственная Дорожная полиция обратилась к родителям и водителям.

В обращении призывается не оставлять маленьких детей без присмотра: «Информируйте их об осторожности при пользовании подземными и надземными, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, принимайте активное участие в привитии знаний и навыков правил дорожного движения.

В то же время просим всех водителей быть осторожными на дорогах, учитывать, что травма или гибель человека не только являются огромной трагедией для нашего общества, но и вызывают у человека, который ее совершил, пожизненное сожаление».