Посол Ирака был вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за «неверного» названия Персидского залива. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Посла Ирака вызвали в министерство иностранных дел из-за использования фальшивого названия Персидского залива», — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, несмотря на «стратегические, братские и глубокие отношения Ирана с Ираком», дипломаты выразили протест Багдаду из-за использования «фальшивого названия» Персидского залива.

Недовольство Тегерана вызвал открывшийся в Ираке 6 января 25-й Кубок Персидского залива по футболу, который часто называют «Кубком Арабского залива». Многие иракские политики используют именно такое название в официальных заявлениях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в речи на открытии турнира назвал Персидский залив «арабским».

Так же его назвал лидер иракской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр.