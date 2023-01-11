Украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре, в рядах российских войск много потерь. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что тяжелые бои за Соледар продолжаются. При этом россияне не учитывают больших потерь своего личного состава и не перестают проводить активные штурмы.

«Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация», — добавила Маляр.