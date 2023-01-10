Проделана огромная работа по обеспечению прозрачности в предоставлении адресной социальной помощи. В прежние времена в этой области были допущены очень большие нарушения. Социальная помощь оказывалась людям, которые в ней не нуждались, и за этим, конечно, стояла корысть. А до людей, которые действительно нуждались в ней, социальная помощь не доходила. Поэтому в данной сфере проведена очень широкая ревизионная работа.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телевизионным каналам. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Сегодня около 60 тысяч семей получают от государства адресную социальную помощь, причем размер этой помощи с каждым годом растет. То есть в нынешнем году пособие, приходящееся на одну семью, находится на уровне примерно 460 манатов, и, конечно, в течение года оно будет расти, в том числе и среднемесячная заработная плата. Ожидается, что в нынешнем году среднемесячная заработная плата в Азербайджане превысит 900 манатов. Таким образом, предпринимая эти шаги в социальной сфере, мы и поддерживаем людей, и в то же время демонстрируем приверженность нашей политике».