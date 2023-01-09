В Лянкяране произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на трассе Лянкяран-Лерик, на территории села Ашла. Автомобиль упал с моста в реку. В результате происшествия водитель и пассажир погибли, уточняет АПА.

Тела погибших отправлены на экспертизу в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для экспертизы. По первоначальной версии, причиной аварии стал снег на дороге.

По факту проводится расследование.